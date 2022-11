LIVE | Oekraïne bedankt bondgenoten voor steun met meerdere luchtdefensiesystemen, Kiev vreest totale black-out

Recordjack­pot in Amerikaan­se Powerball staat op het punt van vallen: 1,6 miljard dollar

De jackpot in de Amerikaanse loterij Powerball heeft vrijdag een hoogte van naar schatting 1,6 miljard dollar (omgerekend ruim 1,6 miljard euro) bereikt, melden Amerikaanse media. De hoofdprijs in een Amerikaanse loterij is nog nooit zo hoog geweest.

4 november