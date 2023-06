LIVE | Oekraïne: ‘Eerst tegenoffensief, dan overwinning en daarna Navo-lidmaatschap’

- Een radiotoespraak waarin de Russische president Vladimir Poetin zijn landgenoten waarschuwt voor een Oekraïense invasie van Rusland, is nep. Dat zegt het Kremlin, dat hackers verantwoordelijk houdt voor het uitzenden van de speech.



- Terwijl de Wagner-groep maandag de laatste stellingen in Bachmoet overdraagt, heeft het Oekraïense leger volgens Wagner-baas Prigozjin een dorp ten noorden van de stad heroverd. ‘Een schande’, noemt hij het.



- België onderzoekt of wapens uit de fabriek FN Herstal in Luik zijn gebruikt voor de opstand aan de Russische kant van de grens met Oekraïne. Dat is tegen de afspraken, want de door België geleverde wapens mogen alleen op Oekraïens grondgebied worden gebruikt.



- Russische militairen hebben een groot Oekraïens offensief in de zuidelijke regio Donetsk weten te pareren, zo heeft het Russische ministerie van Defensie maandag verklaard. Daarbij zouden honderden Oekraïense militairen zijn gedood. Oekraïne wil er niet op ingaan, omdat het om ‘leugens’ zou gaan.