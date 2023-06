LIVE | Oekraïne heeft volgens Zelensky in tegenoffensief nog geen terrein verloren

Oorlog OekraïneHet Oekraïense leger heeft volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nog geen grondgebied verloren in het tegenoffensief tegen de Russische bezetters. ,,We hebben geen posities verloren. Alleen posities bevrijd’’, zei hij in zijn dagelijkse videoboodschap. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.