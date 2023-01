LIVE | Oekraïne laakt besluiteloosheid over tanks: ‘Doodt meer burgers’

Mysterie in Mol: wie schonk veertigtal gezinnen elk plots 1.000 liter stookolie? ‘On-ge-loof-lijk... Zulke mensen bestáán dus nog!’

‘Bedankt voor uw aankoop van 1.000 liter mazout’. Niet het vreemdste bericht dat een mens kan krijgen, tenzij... je helemaal geen stookolie besteld hebt. En die mazout, zoals stookolie in België wordt genoemd, wel geleverd wordt, zonder dat je moet betalen. Het overkwam Martine Simons (55) uit in het Belgische Mol, en met haar nog zowat veertig andere gezinnen in de Kempense gemeente die het niet al te breed hebben. “Geen idee wie het is”, schudt Martine het hoofd. “Maar ik heb wel een vermoeden wie geholpen heeft.”

17 januari