LIVE | Oekraïne meldt Russische raketaanvallen op Odessa, Rusland repeteert grootse militaire parade

Oorlog OekraïneRusland heeft vandaag een generale repetitie voor de militaire parade ter herdenking van de Dag van de Overwinning gehouden. Er was een intercontinentale ballistische raket te zien op het Rode Plein, net zoals gevechtsvliegtuigen en helikopters. Volgens een Amerikaanse denktank zijn Oekraïense troepen bezig met een tegenoffensief in Charkov en is het goed mogelijk dat ze de miljoenenstad op korte termijn weten te heroveren. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.