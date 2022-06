LIVE | Oekraïne: ‘Mogelijk stopt oorlog dit jaar nog’, Russische troepen verliezen terrein in Severodonetsk

Dit gebeurde er vannacht Oekraïne: Russen vernieti­gen cultureel erfgoed, en Zweden zijn blij met Amerikaans bezoek

Rusland is in deze oorlog op grote schaal monumenten, kerken en andere religieuze gebouwen aan het vernietigen. Dat zegt de Oekraïense president Volodimir Zelenski. En in Zweden is de enorme USS Kearsarge aangemeerd voor een NAVO-vlootoefening.

8:50