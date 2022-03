LIVE | Oekraïne sceptisch over beloften Rusland: ‘We zijn niet naïef’, FVD niet bij toespraak Zelenski in Kamer

Hypotheek­ren­te al 1 procent­punt gestegen: 'Dat scheelt soms maar 10.000 euro leencapaci­teit'

De hypotheekrente blijft razendsnel stijgen en het einde van de verhogingen is nog niet in zicht. Toch is de invloed op de leencapaciteit voor huizenkopers gemakkelijk te overschatten. Het duurt ook wel even tot de huizenmarkt ervan afkoelt.

