LIVE | Oekraïne start tegenoffensief in zuiden, troepen doorbreken Russische frontlinies Cherson

- Rusland heeft een batterij luchtdoelraketten van het type S-300 verscheept van Syrië naar een haven niet ver van de Krim. Dat valt op te maken uit satellietbeelden van het Israëlische bedrijf ISI.



- Bij een aanval op de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne is volgens Russische autoriteiten geen straling vrijgekomen. De hoeveelheid radiatie bij het terrein was ‘normaal’.



- De EU praat deze week over een mogelijke Europese visumban voor Russen. Ook bespreken de Europese ministers van defensie en buitenlandse of er een militaire trainingsmissie voor Oekraïense troepen moet komen.