LIVE | Oekraïne: tot 13.000 soldaten omgekomen in oorlog, prijsplafond Russische olie ‘in zicht’

vanuatu Stijgende zee laat weinig keuze: bedreigd Vanuatu gaat binnen twee jaar hele dorpen verplaat­sen

De regering van Vanuatu wil in de komende twee jaar tientallen dorpen verplaatsen naar hoger gelegen gebied. De eilandengroep in Oceanië denkt dat bewoners anders in gevaar komen door de stijgende zeespiegel.

1 december