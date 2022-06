LIVE | Oekraïne: tot nu toe 287 kinderen gedood, ‘Russische precisiewapens beginnen op te raken’

Dit gebeurde er vannacht Adviseur Zelenski: ‘Al ongeveer 10.000 Oekraïense soldaten gedood sinds begin oorlog’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft het Westen er in zijn nachtelijke videoboodschap voor gewaarschuwd dat Rusland van plan is elke stad in de zwaarbevochten oostelijke Donbas-regio te verwoesten.

