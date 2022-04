LIVE | Oekraïne wil onderhandelen om burgers en militairen levend uit Marioepol te krijgen

met video Geweldda­dig paasweek­ein­de VS: twee doden en tientallen gewonden bij drie massa­schiet­par­tij­en

De viering van Pasen is in de Verenigde Staten bepaald niet vredig verlopen. Zondagochtend kwamen bij een massale schietpartij op een feestje in Pittsburgh twee minderjarigen om het leven en raakten zeker 31 mensen gewond. Het was één van maar liefst drie massaschietpartijen in de VS dit paasweekeinde.

18 april