LIVE | Oekraïne: zeker zeven doden in Charkov, Russische Netflix-kijkers willen schadevergoeding

Oorlog Oekraïne- Ten minste zeven mensen zijn de afgelopen 24 uur gedood en 22 zijn gewond geraakt door beschietingen in Charkov, zegt de gouverneur van het gebied. En Russische gebruikers van Netflix hebben het bedrijf aangeklaagd, omdat de videostreamingdienst voorlopig niet meer beschikbaar is in Rusland. Ze eisen een schadevergoeding van 60 miljoen roebel, omgerekend 675.000 euro.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.