LIVE | Oekraïners gewaarschuwd: niet eten en drinken bij onderhandelingen, Erdogan hoopt op resultaten

Video Luchtaan­val­len op Jemen als vergelding voor aanval op Djedda

De door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie in Jemen is zaterdagochtend begonnen met luchtaanvallen op de Jemenitische havenstad Hodeidah, die in handen is van Houthi-rebellen. De aanvallen zijn volgens staatsmedia een vergelding voor de beschieting van de Saoedische stad Djedda door Houthi’s. Daarbij werd vrijdag onder meer een complex van de staatsoliemaatschappij Aramco getroffen.

26 maart