LIVE | Oekraïners verdedigen Sjevjerodonetsk: ‘Russen proberen de stad simpelweg te vernietigen’

Oorlog OekraïneIn het oosten van Oekraïne wordt nog steeds zwaar gevochten om de steden Sjevjerodonetsk en Lisitsjansk in de regio Loehansk. ,,De Russen proberen simpelweg de stad te vernietigen”, aldus de gouverneur van Loehansk, Serhiy Haidai. ,,Het lijkt erop of hun doel is om de aarde te verschroeien.” Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.