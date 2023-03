LIVE | Oekraïners vereren ‘geëxecuteerde’ militair die zijn land tot laatste seconde trouw blijft

- Hoge commandanten van het Oekraïense leger zijn voorstander van het plan om verdedigende posities in te nemen in Bachmoet en om de verdedigingslinies te versterken, zegt president Volodimir Zelenski maandag in een verklaring.

- Een Russische journalist heeft volgens de rechter het leger in diskrediet gebracht in vier berichten op sociale media. Ook had hij naar een artikel verwezen waarin Russische troepen werden beschuldigd van het beschieten van civiele infrastructuur in Marioepol.