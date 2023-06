LIVE | Onduidelijk waar Wagner baas Prigozjin is, muiterij kostte 20 militairen het leven

Beijing zegt een neutrale partij te zijn in het Oekraïne-conflict, maar is door westerse landen bekritiseerd omdat het weigert Moskou te veroordelen en omdat het een nauw strategisch partnerschap met Rusland heeft.

Volgens het ministerie sprak China zijn steun uit voor de inspanningen van Moskou "om de situatie in het land in verband met de gebeurtenissen van 24 juni te stabiliseren". De muitende huurlingen van Wagner rukten zaterdag op naar Moskou, maar maakten rechtsomkeert toen hun leider Jevgeni Prigozjin instemde met een voorstel dat volgens de Wagnerbaas bloedvergieten moest voorkomen.

Volgens het Russische ministerie van defensie zijn er tien aanvallen in en rond Bakhmut afgeslagen . De Oekraïense krachten blijven volgens het ministerie hun aanvallen in de regio's Donetsk en Zaporizhzië voortzetten.

De Russische president Vladimir Poetin vertelde zondag aan de staatstelevisie dat hij voortdurend in contact staat met het ministerie van Defensie en dat het land vertrouwen blijft houden in het realiseren van zijn plannen met betrekking tot de 'speciale militaire operatie' in Oekraïne.

De huurlingen van de Wagner Groep vertrekken ook uit de zuidelijke Russische regio Lipetsk , zo'n 400 km ten zuiden van Moskou. Reisbeperkingen in de regio zullen worden opgeheven wanneer de situatie helemaal is opgelost.

Het dodental van een Russische luchtaanval op Kiev in de vroege uren van zaterdag is gestegen tot vijf , zei de burgemeester van de stad de volgende dag, nadat nog twee mensen onder het puin waren gevonden. ,,Hulpverleners vonden de lichamen van nog twee slachtoffers onder het puin in de wijk Solomyan (Kiev). In totaal zijn vijf mensen omgekomen in het huis dat werd geraakt door fragmenten van een Russische raket."

De dag nadat hij zijn troepen richting Moskou liet trekken, is het op zondag onduidelijk waar de baas van de Wagner Groep Jevgeni Prigozjin momenteel is . Zaterdag sloot hij een deal over het stoppen van de opstand van zijn huurlingenleger in Rusland, waarna het Kremlin aankondigde dat Prigozjin naar Belarus zou vertrekken . Er zijn nog geen berichten dat hij daar ook daadwerkelijk is gezien. Ook Prigozjin zelf heeft niets meer van zich laten horen.

Tsjetsjeense strijdkrachten die in Rostov aan de Don gepositioneerd waren om in te grijpen tegen de Wagner Groep trekken zich terug. De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov had zijn steun uitgesproken voor de Russische president Vladimir Poetin nadat de muiterij van de Wagner Groep begon.

Oekraïne heroverde de stad Kherson en delen van de Kherson-regio in november na maanden van Russische bezetting, maar Russische troepen beschieten regelmatig de stad en de omliggende gebieden vanaf de andere kant van de rivier de Dnipro. ,,Een van de granaten ontplofte midden in de kamer ", zei Oleksandr Prokudin in de berichten-app Telegram. Hij zei dat een andere vrouw vastzat onder het puin, maar in leven was.

Een burger is omgekomen nadat Russische troepen de zuidelijke stad Kherson in Oekraïne beschoten, zei de lokale gouverneur zondag.

Het is een sterk contrast met de mars van de Wagner Groep richting Moskou . Vrijdag beweerde Prigozjin dat een kamp van Wagner werd gebombardeerd door de Russische krijgsmacht. Wagner-strijders staken toen de Russische grens over en trokken via Rostov aan de Don richting Moskou. Na bemiddeling door de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko werd de tocht afgeblazen. Prigozjin zou zonder vervolgd te worden naar Belarus verhuizen.

Al verschillende maanden voert Prigozjin campagne tegen Sjojgoe en topgeneraal Valeri Gerasimov. In tirades op sociale media beschuldigde hij de hiërarchie bij defensie van onbekwaamheid , en hij legt de schuld voor de vele verliezen die de Russen al opliepen in Oekraïne bij de legerleiding.

,,Alle chaos achter vijandelijke linies werkt in ons voordeel", citeert staatspersagentschap Ukrinform buitenlandsminister Dmitro Koeleba. Volgens Koeleba is het nog t e vroeg om het te hebben over de gevolgen voor Oekraïne, maar hij besprak de gebeurtenissen en het Oekraïense tegenoffensief ondertussen wel al met Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

,,Vandaag zag de wereld dat de meesters van Rusland over niets controle hebben . Helemaal niets. Gewoon totale chaos", zei Zelensky in zijn nachtelijke videotoespraak. Hij dringt er bij de bondgenoten van zijn land op aan om van de situatie gebruik te maken en meer wapens te sturen.

Het conflict tussen het Kremlin en de Wagnergroep speelt in de kaarten van Oekraïne, zeggen de Oekraïense autoriteiten, al valt het nog af te wachten of het leger van president Volodymyr Zelensky kan profiteren van de chaos van zaterdag.

Amerikaanse spionnen vingen halverwege juni al signalen op dat Jevgeni Prigozjin van plan was in opstand te komen tegen de Russische machtshebbers. Dat meldt The Washington Post.

De precieze aard van Prigozjins plannen en zijn tijdschema waren niet duidelijk tot vlak voordat hij Rusland introk met de dreiging op te rukken naar Moskou. Maar volgens anonieme bronnen was er genoeg tijd om hooggeplaatste regeringsfunctionarissen in de Verenigde Staten te laten weten dat er 'iets' stond te gebeuren.

Vanwege de informatie waren er volgens de bron in Washington de afgelopen twee weken grote zorgen over wat er zou gebeuren, met name rond de vraag of president Vladimir Poetin aan de macht zou blijven en wat instabiliteit in het land zou betekenen voor het beheer van Ruslands nucleaire wapenarsenaal.

Behalve het Witte Huis zouden ook hoge functionarissen in het Pentagon, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en in het Congres op de hoogte zijn gebracht van de informatie over een mogelijke opstand door Prigozjin.