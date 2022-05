LIVE | Paus wil met Poetin praten over vrede; 200.000 kinderen van Oekraïne naar Rusland gebracht

Oorlog OekraïnePaus Franciscus heeft gevraagd om een onderhoud met Vladimir Poetin in Moskou om met de Russische president te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog zijn volgens het Russische ministerie van Defensie bijna 200.000 kinderen en 1,1 miljoen mensen in totaal ‘geëvacueerd’ van Oekraïne naar Rusland. Volgens Oekraïne gaat het om deportaties. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.