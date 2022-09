LIVE | Poetin hekelt ‘agressie’ van Westen: ‘Onmogelijk om Rusland te isoleren met kortzichtige sancties’

Dodental Pakistan loopt verder op na nieuwe regenval: zeker 1 op de 3 slachtof­fers is een kind

In Pakistan zijn dit weekeinde na nieuwe regenval opnieuw tientallen mensen om het leven gekomen door overstromingen. Het totale dodental is opgelopen tot meer dan 1200. Zeker een op de drie slachtoffers is een kind. De autoriteiten waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten.

4 september