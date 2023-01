LIVE | Poetin in zijn eentje bij kerstdienst in kathedraal Kremlin, eerste orthodoxe Kerstmis in Moskou

OORLOG OEKRAÏNEDe Russische president Vladimir Poetin heeft afgelopen nacht een orthodoxe kerstdienst bijgewoond in de Kathedraal van de Aankondiging in het Kremlin in Moskou. In de regel viert Poetin Kerstmis buiten Moskou, meldt het staatspersbureau Tass. Volgens het internationale persbureau Reuters was de Russische president in zijn eentje in plaats van samen met andere gelovigen een openbare kerstviering bij te wonen. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.