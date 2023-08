LIVE | Poetin jaagt op krachtigste wapen van Oekraïne, maar Kyiv misleidt Russen met slimme manoeuvres

Polen plaatste een elektronisch beveiligd hek langs de grens, maar toch proberen meer mensen de grens over te gaan. In Belarus is ook het Wagner-leger van de Rus Jevgeni Prigozjin neergestreken. Volgens de Poolse autoriteiten zijn er ook al huurlingen opgemerkt vlak bij de Poolse grens.

De Poolse grenswacht krijgt duizend man extra omdat de stroom migranten vanuit Belarus toeneemt. Dit jaar hebben al 19.000 mensen geprobeerd om de grens met Polen illegaal over te steken. Dat zijn er 3.000 meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Oekraïne kan gewoon door kan gaan met het afvuren van de kruisraketten op strategische doelen in gebieden die door Rusland worden bezet in Oost- en Zuid-Oekraïne - maar niet op doelen in Rusland zelf, omdat de westerse bondgenoten dit verbieden. Vooralsnog heeft Poetins leger geen remedie gevonden.

Het Russische leger heeft dan ook de Oekraïense luchtmachtbases in het vizier om de gevechtsvliegtuigen te treffen, waaronder de militaire luchthaven van Starokostiantyniv. ,,Rusland vuurt 90 procent van zijn kruisraketten en ballistische raketten af op de basis waar deze vliegtuigen zijn ondergebracht. En toch slaagt het Russische leger er keer op keer niet in om succesvol te zijn”, schrijft de Italiaanse militaire expert Thomas C. Theiner.

De maatregel was in maart voorgesteld door het ministerie van Financiën en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In Belarus is ook het huurlingenleger Wagner van de Rus Jevgeni Prigozjin neergestreken na een opstand van de huurlingen in het oosten van Oekraïne en het zuiden van Rusland. Er zijn volgens de Poolse autoriteiten ook huurlingen van Wagner gezien vlak bij de Poolse grens.

De grenswacht vroeg het ministerie van Defensie om duizend extra militairen . Daar is het ministerie dinsdag mee akkoord gegaan, berichtte staatspersbureau PAP. Polen heeft een elektronisch beveiligd hek langs de grens geplaatst, maar toch proberen meer mensen de grens over te gaan.

De 75-jarige Lidia was net aan de telefoon op het moment van de Russische raketaanval , vertelt ze aan de Britse krant.. ,,Ik heb snijwonden op mijn rug. Ik ben net terug uit het ziekenhuis. Mijn knie en mijn dij hebben snijwonden. Ik had hier glas,'' zegt ze terwijl ze naar haar hoofd wees.

Internationale media spraken dinsdagochtend met inwoners van de getroffen Oekraïense plaats. De 58-jarige Kateryna was thuis toen de rakketten insloegen . ,,. Een vlam vulde mijn ogen. Ik viel op de grond. Mijn ogen doen veel pijn'', zegt ze tegen de Britse krant The Guardian.

De tweede raket raakte een hotel , dat op dat moment niet in gebruik was. Voorheen sliepen er journalisten en medewerkers van hulporganisaties .

Door een Russische raketaanval maandag op woongebouwen in het Oost-Oekraïense Pokrovsk zijn volgens de gouverneur minstens acht doden gevallen. De Oekraïense autoriteiten spraken eerder over minstens vijf dodelijke slachtoffers. In totaal raakten 31 mensen gewond , van wie er achttien naar het ziekenhuis moesten worden gebracht.

In mei kondigde het Pentagon aan dat het ten onrechte een hogere waarde had toegekend aan de Amerikaanse wapens die naar Kyiv waren verscheept. Medewerkers hadden gerekend aan de hand van de vervangingswaarde van de wapens, in plaats van de afschrijvingswaarde . Het ging destijds om miljarden aan munitie, raketten en ander militair materieel voor Kyiv.

De Amerikaanse regering kondigt dinsdag aan dat ze de komende weken 200 miljoen dollar (zo'n 182 miljoen euro) aan nieuwe wapenhulp naar Oekraïne stuurt. Dat meldt persbureau Reuters op basis van informatie van regeringsfunctionarissen. De nieuwe wapenleverantie is een eerste uitbetaling van de 6,2 miljard dollar die vrijkwam voor wapenhulp nadat ontdekt was dat het Pentagon per abuis miljarden aan Oekraïense hulp te hoog had gewaardeerd .

Zeker vijf mensen zijn gedood en 31 anderen gewond geraakt toen twee Russische raketten werden afgevuurd op een woongebouw in de stad Pokrovsk, in het oosten van Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Igor Klymenko op de berichtendienst Telegram bekendgemaakt.

Defensie had de richtlijnen eerder moeten aanpassen , vindt Ollongren. Ze onderschrijft het standpunt van NOC*NSF om sporters en bonden niet te steunen als zij aan wedstrijden waar Russische en Belarussische sporters onder hun nationale vlag meedoen. ,,Defensie had moeten afwegen of de richtlijnen voor deelname aan internationale militaire sporttoernooien nog passend zijn gezien de illegale Russische oorlog tegen Oekraïne en de betrokkenheid van Belarus hierbij."

Voorafgaand aan het toernooi is geen toestemming aan Ollongren of aan de Commandant der Strijdkrachten gevraagd om aan het toernooi deel te nemen, antwoordt ze.

Zolang Rusland oorlog voert tegen Oekraïne mogen Nederlandse militairen niet meer namens Defensie deelnemen aan internationale sportevenementen waar ook Russische en Belarussische militairen aan meedoen. Dat schrijft defensieminister Kajsa Ollongren in antwoord op Kamervragen van VVD'er Peter Valstar over de recente deelname van vijftien Nederlandse militairen aan een judotoernooi in de Dominicaanse Republiek, waaraan ook Russen deelnamen.

Oekraïne noemt het internationale vredesoverleg afgelopen weekeinde in Saudi-Arabië over de Russische oorlog tegen Oekraïne een 'enorme klap' voor Rusland . De deelnemende landen gaan over ongeveer vier tot zes weken een nieuwe bijeenkomst houden. Uiteindelijk moet het overleg leiden tot een vredesplan.

Volgens woordvoerder van het Kremlin Dmitri Peskov zal de Russische president Vladimir Poetin de Russische presidentsverkiezingen volgend jaar met een verpletterende voorsprong winnen. Dat heeft hij gezegd tegen een journalist van de krant The New York Times. Peskov voegde eraan toe dat de presidentsverkiezing 'niet echt democratisch' is, maar eerder 'geldverslindende bureaucratie'.

De Russische presidentsverkiezingen vinden in maart 2024 plaats en Poetin wil zijn presidentschap verlengen met een termijn van zes jaar. Dat doet hij met een anti-westerse retoriek en een pleidooi voor traditionele waarden, zoals het klassieke gezin (met een vader en een moeder) en patriottisme. De strijd in Oekraïne stelt hij voor als een defensieve oorlog tegen het morele verval van het Westen.

Poetin is zeer populair als we de opiniepeilingen in Rusland moeten geloven. De enige dip in zijn cijfers kwam er in september vorig jaar, toen hij een gedeeltelijke mobilisatie had bevolen. Volgens het Levada Center - de enige grote onafhankelijke opiniepeiler in Rusland - zakte zijn populariteit toen in één nacht met 30 procentpunt, van 80 procent naar 50 procent. Dat was de grootste daling in 30 jaar volgens de organisatie. Sindsdien steeg dat cijfer wel weer naar 80 procent, ,,voor zover polls betrouwbaar zijn in de huidige context”.

Peskov krabbelde alweer terug in Russische staatsmedia. Volgens de woordvoerder zou The New York Times zijn woorden 'enigszins' verdraaid hebben. ,,Ik ben er inderdaad persoonlijk van overtuigd dat Poetin herkozen zal worden”, zegt hij. ,,Maar dat is gebaseerd op wat ik zie in de samenleving.”

Verkiezingen zijn volgens hem een vereiste in elke democratie en Poetin zelf wil ze ook organiseren, ,,maar theoretisch zijn ze overbodig, want het is nu al duidelijk dat Poetin verkozen zal worden”. Ook dat noemt hij een persoonlijke mening.