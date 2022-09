LIVE | ‘Poetin kondigt annexatie referenda-gebieden vrijdag aan’, beide Nord Stream-gasleidingen lek

Oorlog OekraïneDe meerdaagse referenda in bezette Oekraïense gebieden gaan hun slotdag in. De uitslagen worden mogelijk al vanavond of in de loop van woensdag bekendgemaakt. Vrijdag houdt Poetin hierover een speech in het parlement, zo is de verwachting. Blijf via het liveblog hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne.