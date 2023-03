LIVE | Poetin na ‘bizarre’ aanval: Oekraïense invallen moeten stoppen

- De Oekraïense stad Bachmoet is ‘praktisch omsingeld’ door Russische troepen, zegt Jevgeni Prigozjin van het Russsiche huurlingenbedrijf Wagner Groep. Het Oekraïense leger heeft er volgens hem alleen nog toegang tot één uitweg.



- Russische troepen zeggen in gevecht te zijn met een groep Oekraïense ‘saboteurs’ in de Russische regio Brjansk nabij de grens met Oekraïne, melden Russische persbureaus. De groep zou twee dorpen zijn binnengevallen. Oekraïne ontkent en noemt het Russische provocatie.



- Oekraïne heeft besloten alle kwetsbare inwoners uit de frontstad Koepjansk te evacueren naar veiligere gebieden. De laatste weken wordt daar weer hevig gevochten tegen de Russen, die de strategische plaats in de regio Charkov willen heroveren.