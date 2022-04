LIVE | Poetin: ‘Snelle militaire reactie tegen landen die zich mengen in conflict’, nieuwe noodkreet uit Azovstal-fabriek

Belangrijkste nieuws op een rij:

- Russische troepen vallen ook woensdag de enorme Azovstal-staalfabriek in Marioepol aan, zegt een medewerker van de burgemeester van de grotendeels door Rusland veroverde havenstad. Volgens hem is het niet gelukt een overeenkomst te sluiten over evacuatieroutes voor burgers om naar veilige delen van Oekraïne te vluchten.

- Vier Europese inkopers van Russisch gas hebben al afgerekend in roebels . Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een anonieme ingewijde bij staatsgasbedrijf Gazprom. Tien Europese bedrijven zouden een rekening hebben geopend bij Gazprombank om gas uit Rusland in roebels af te kunnen rekenen.

- De vier Europese gasbedrijven die Rusland in roebels betalen voor gas, handelen in strijd met het Europese sanctiebeleid ‘en lopen daarmee grote risico’s’. Dat zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. ,,Betalen in roebels als dat niet is voorzien in het contract is een inbreuk op ons sanctiebeleid”.