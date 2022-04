LIVE | ‘Poetin wil geen diplomatiek einde van oorlog meer’, Kiev vraagt om onderhandelingen Azovstal

Disney verliest na 55 jaar speciale status in Florida na kritiek op ‘Don’t say gay’-wet

Disney World raakt zijn speciale status in Florida na 55 jaar kwijt. De conservatieve gouverneur van de Amerikaanse staat, Ron DeSantis, tekende vrijdag een wetsvoorstel waarmee de speciale status die het park bij de opening in 1967 verkreeg, in juni 2023 wordt opgeheven. Het attractiepark had een aantal progressieve thema's verdedigd die niet populair zijn bij de verkozen Republikeinen.

22 april