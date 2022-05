LIVE | Poetin ‘zegt sorry’ tegen Israël, Biden zal Russische terreinwinst ‘nooit erkennen’

Nederlan­der in Spanje opgepakt in groot drugsonder­zoek

Een 33-jarige man uit Nederland is gisteren op het vliegveld in Spanje aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de productie en handel van synthetische drugs. Dat meldt het OM Oost-Brabant. Zijn aanhouding is onderdeel van een grootschalig drugsonderzoek waarbij eind vorig jaar 13 verdachten zijn opgepakt. De hoofdverdachte is een 32-jarige man uit Bergeijk.

3 mei