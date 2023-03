LIVE | Polen stuurt als eerste land straaljagers naar Oekraïne

- Rusland heeft in Oekraïne een hele reeks oorlogsmisdaden begaan, waaronder moorden, systematische foltering en de deportatie van kinderen, volgens een donderdag gepubliceerd rapport.



- Een Russische soldaat die bekende vorig jaar in Oekraïne een burger te hebben gedood, is door een militaire rechtbank in Rusland veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf voor het verspreiden van ‘nepnieuws’ over het leger.