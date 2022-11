LIVE | Pro-Russische bestuurder Cherson dood 'door auto-ongeluk’

Tot levenslang veroordeel­de aanslagple­ger Nieuw-Zee­land gaat in hoger beroep

De man die in 2019 meer dan vijftig mensen doodde tijdens een aanslag in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling en strafmaat. Australiër Brenton Tarrant werd in 2020 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating.

8 november