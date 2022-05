LIVE | Pro-Russische separatisten Donbas: ‘8000 Oekraïners gevangen, honderden per dag erbij’

Dader kondigde vlak voor bloedbad Texas aan dat hij school overhoop zou schieten

De tiener die dinsdag op een basisschool in Texas negentien kinderen en twee leraren afslachtte, meldde kort voor het bloedbad in onlineberichten dat hij zijn grootmoeder had neergeschoten en een school overhoop zou schieten. Dat maakte gouverneur Gregg Abbott woensdag bekend tijdens een persconferentie.

25 mei