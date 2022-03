LIVE | Protesterende tv-vrouw ontloopt jarenlange celstraf, cameraman Fox News omgekomen in Oekraïne

De activiste die gisteravond het hoofdjournaal van de Russische staatstelevisie verstoorde met een protest tegen de Russische invasie in Oekraïne, riskeert een gevangenisstraf die kan oplopen tot maximaal tien dagen. Dat meldt Justitie in Rusland. De vrouw ontloopt zo een jarenlange celstraf, waarvoor gevreesd werd. Fox News meldt ondertussen dat een cameraman om het leven is gekomen bij een aanval in Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.