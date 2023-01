LIVE | Raketinval in Oekraïense stad Zaporizja, dodental in Dnipro op 40

Met video Meest gezochte maffiabaas van Italië na 30 jaar opgepakt

Dertig jaar was hij op de vlucht, maar vanmorgen is maffiabaas Matteo Messina Denaro (60) gearresteerd. Messina Denaro was de meest gezochte maffiabaas van Italië. Hij wordt gezien als de ‘baas der bazen’ van Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. Hij was sinds 1993 op de vlucht.

12:13