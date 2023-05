LIVE | Rechtstreekse vluchten tussen Rusland en Georgië hervat

Oorlog in OekraïneVoor het eerst sinds 2019 is het weer mogelijk om een rechtstreekse vlucht te boeken tussen Rusland en Georgië. Ondanks spanningen met Moskou en kritiek van het Westen, zette de regering van Georgië daarvoor het licht op groen. En de voorzitter van het Oekraïense hooggerechtshof, Vsevolod Knyazev, is opgepakt omdat hij 2,76 miljoen euro aan smeergeld zou hebben aangenomen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.