LIVE | ‘Reisbeperkingen voor Europeanen naar VS verlengd’, Mexicaanse president besmet met corona

VIDEO Ruim 3400 aanhangers Navalny opgepakt, vrouw Julia inmiddels weer vrijgela­ten

23 januari Op verschillende plaatsen in Rusland zijn meer dan 3400 mensen aangehouden bij protesten voor de vrijlating van de gevangengenomen oppositieleider Aleksej Navalny. Onder hen ook Julia Navalny, zijn echtgenote, die inmiddels weer is vrijgelaten. Navalny riep zijn aanhang eerder deze week op vandaag de straat op te gaan uit protest tegen het bewind van president Poetin. Op de demonstratie in Moskou zijn zo’n 40.000 mensen afgekomen.