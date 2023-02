LIVE | Ruim 2300 doden bij aardbeving, bijna 3000 gebouwen verwoest in Turkije

Het gebouw waar na druggebrui­kers en wapens nu ook een lijk gevonden werd: ‘En zeggen dat hier vroeger chique mensen kwamen...’

Druggebruikers, daklozen, verboden wapens en genoeg vuurwerk om het hele gebouw de lucht in te blazen. De kelder van het flatgebouw in Deurne waar vrijdagavond een lijk zonder hoofd of ledematen gevonden werd, stond en staat bekend als een niet zo koosjere plek. “Een vuile buurt”, horen we onomwonden. “En één waar raar volk passeert.”

