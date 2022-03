LIVE | Ruim 3 miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne, elke seconde wordt een kind een vluchteling

VS versoepelt strenge migratiere­gels alleenrei­zen­de kinderen: geen deporta­ties meer

De VS heeft het strenge migratiebeleid voor alleenreizende migrantenkinderen, dat nog uit het Trump-era stamt, versoepeld. Alleenreizende kinderen zullen daardoor niet meer uit de VS worden gedeporteerd. Dan staat in nieuwe richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten van de VS.

12 maart