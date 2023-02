LIVE | Ruim 3800 doden in Turkije en Syrië, ook duizenden gered uit het puin

‘Hij belde naar mijn werk en zei dat ik met een kleuter in bed had gelegen’: vrouw wordt drie jaar gestalkt na kennisma­king via datingsite

“Ze droomde van huisje-tuintje-kindje. Nu wil ze nooit nog een man.” De advocaat van een jonge vrouw liet er in de rechtbank geen twijfel over bestaan wat de impact was van drie jaar extreme stalking. Dader was een 30-jarige man die het slachtoffer via een datingsite leerde kennen. En die duidelijk niet kon aanvaarden dat er geen relatie uit voortkwam.

