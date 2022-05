LIVE | Rusland claimt dood 600 Oekraïense strijders, ‘Russische troepen breken staakt-het-vuren Marioepol’

Oorlog OekraïneBij de Azovstal-fabriek in Marioepol gaat de Russische aanval volgens het Oekraïense leger verder. Volgens Kiev heeft Rusland zich niet aan het staak-het-vuren gehouden. Rusland zegt in de nacht van woensdag op donderdag meerdere Oekraïense stellingen en bolwerken te hebben bestookt met artillerie. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.