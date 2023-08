LIVE | Rusland claimt verijdelen van droneaanvallen op Moskou en Zwarte Zeevloot

Reisorgani­sa­ties: Nederland­se toeristen Tenerife hoeven zich geen zorgen te maken om brand

Nederlandse toeristen hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken over de groter wordende natuurbrand in het noorden van Tenerife. Dat zeggen reisorganisaties TUI, Corendon en Sunweb in reactie op de recente ontwikkelingen op het Spaanse eiland.