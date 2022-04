LIVE | Rusland claimt vernietiging westerse wapens in Oekraïne, Polen: Er komt geen Russisch gas meer binnen

Oorlog OekraïneDe Europese Unie is solidair met Polen en Bulgarije nu Rusland de aanvoer van gas naar deze twee EU-landen heeft stilgelegd, verzekert de Europese Commissie. ,,We zijn op dit scenario voorbereid”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.