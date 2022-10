LIVE | Rusland evacueert militairen uit ziekenhuizen Cherson, 'drone-aanval op de Krim afgeslagen’

Met video Bemanning Urker kotter redt man (28) die dagen vastzat op boei in Het Kanaal: ‘Een wonder’

De bemanning van Urker kotter De Madeleine verrichte vanochtend een heldendaad op zee. Schipper Teunis de Boer (41) spotte tot zijn eigen verbazing plots een man in een zwembroek die zich vastklampte aan een boei in Het Kanaal, zeker 20 kilometer van de kust. Dat hij hulp nodig had, was De Boer meteen duidelijk.

27 oktober