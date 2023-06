LIVE | ‘Rusland heeft tweede dam opgeblazen', evacués rampgebied in bootje gedood na aanval

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Zelensky bevestigt dat het tegenoffensief is begonnen, maar laat niets los over het verloop. Het Britse ministerie van Defensie doet dat wel: de eerste Russische verdedigingslinies zijn doorbroken. Aan de andere kant deelt Rusland ook beelden van verwoeste westerse legervoertuigen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.