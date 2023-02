LIVE | Rusland nodigt Pink Floyd-zanger Roger Waters uit voor speech in VN Veiligheidsraad

Oorlog OekraïneRusland heeft gevraagd of Pink Floyd-zanger Roger Waters vandaag mag spreken in de VN Veiligheidsraad. Het land noemt hem een ‘Britse vredesactivist’. Het Oekraïense leger zegt dinsdag in 24 uur 1030 Russische militairen te hebben gedood. Volgens de Oekraïense autoriteiten was dit het dodelijkste etmaal voor de Russische troepen tot nu toe. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.