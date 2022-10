LIVE | Rusland roept Nederlandse ambassadeur op het matje, 80 procent van Kiev zonder water

oorlog oekraïneDe Nederlandse ambassadeur in Moskou moet op het matje komen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken is boos over een vermeende actie van de Britse geheime dienst bij de Russische ambassade in Den Haag. Verder in het nieuws: zo'n 80 procent van de inwoners van Kiev zit zonder water en 350.000 huishoudens hebben geen stroom na een nieuwe serie raketaanvallen vanochtend, zo laat de burgemeester weten. Ook in andere steden zijn bommen gevallen op cruciale infrastructuur. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.