LIVE | Rusland stapt zelf uit Raad van Europa, ‘Russen houden artsen en patiënten gegijzeld in ziekenhuis Marioepol’

Rusland heeft zelf officieel afscheid genomen van de Raad van Europa. Het land voorkomt zo dat de verdragsorganisatie, die de democratie en de rechtsstaat in Europa bewaakt, Rusland zelf de deur wijst. En Russische troepen houden patiënten en medisch personeel gegijzeld in een ziekenhuis in Marioepol. Dat zegt loco-burgemeester Sergej Orlov. ,,We hebben informatie dat Russische soldaten ons grootste ziekenhuis hebben overgenomen ... en ze gebruiken patiënten en artsen als gijzelaar.’’ Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.