LIVE | ‘Rusland verbrandt dagelijks voor miljoenen aan gas’, Russisch leger vergroot tot 1,15 miljoen man

Hittegolf Fabrieken in China dicht vanwege hitte, gevolgen ook in Europa te merken

Het is puffen en zweten in grote delen van China. De temperaturen in steden als Sjanghai en Hangzhou gaan bijna dagelijks de 40 graden over. Zelfs ’s avonds komt het kwik amper onder de 30 graden. En dus draaien de airco’s in huizen en fabrieken op volle kracht, wat voor grote druk op de energievoorziening zorgt. De gevolgen van de hittegolf zullen zelfs in Europa te merken zijn.

22 augustus