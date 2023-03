LIVE | Rusland verlengt graandeal met Oekraïne met 60 dagen

Oorlog OekraïneRusland gaat de deal met Oekraïne over graanexporten via de Zwarte Zee met zestig dagen verlengen. De graandeal geldt als een van de weinige diplomatieke successen sinds de oorlog. De Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto beschuldigt de Russische paramilitaire Wagner Group van het aanwakkeren van illegale migratie naar Europa om EU-landen te straffen die Oekraïne steunen. Daarbij maakt het huurlingenleger gebruik van zijn ‘aanzienlijke gewicht’ in verschillende Afrikaanse landen, zei de bewindsman maandag. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.