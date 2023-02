LIVE | Rusland: VS bereidt provocatie voor met giftige stoffen die psychoses veroorzaken

met video Dodental na storm en stortre­gens in Brazilië opgelopen tot 50

Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt door stortregens in het zuidoosten van Brazilië is gestegen tot minstens 50, terwijl reddingswerkers door de puinhopen blijven graven, zeiden de Braziliaanse autoriteiten donderdagavond. ,,Hoe meer tijd verstrijkt, hoe kleiner de kans dat er overlevenden worden gevonden. Maar we werken altijd vanuit die gedachte dat we nog mensen vinden. Er kunnen altijd luchtzakken onder het puin zijn”, vertelde reddingswerker Villas Boas tegen de Braziliaanse nieuwssite G1.