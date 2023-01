LIVE | Rusland: ‘Wereldwijde catastrofe als Leopard 2-tanks worden geleverd aan Oekraïne’

Meer dan miljoen Fransen demonstre­ren tegen pensioen­plan­nen

In Parijs en andere Franse steden wordt vandaag op grote schaal geprotesteerd tegen de voorgestelde hervormingen van het pensioenstelsel. Volgens vakbond CGT zijn er in de Franse hoofdstad 400.000 mensen op de been. Buiten Parijs schat de Franse regering het aantal demonstranten op zo’n 1 miljoen, melden Franse media.

