LIVE | Rusland wil betalingen olie en gas in roebels, Moskou: twee keer krijgsgevangenen uitgewisseld

Rusland wil dat zogeheten ‘onvriendelijke landen’ die olie of gas kopen van het land in roebels betalen. Rusland en Oekraïne hebben tot nu toe twee keer krijgsgevangenen uitgewisseld, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Wanneer en hoeveel is onbekend. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.