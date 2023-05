LIVE | Rusland zegt dat Oekraïense saboteurs over de grens onrust zaaien

Australi­sche politie tasert 95-jarige met looprek na rondlopen met gekarteld mes

De Australische politie onderzoekt of een agent te ver is gegaan door in een verpleeghuis een 95-jarige bewoonster met dementie te taseren. Volgens plaatsvervangend politiecommissaris Peter Cotter liep de vrouw, Clare Nowland, rond met een mes dat ze niet liet vallen. Toen ze werd getaserd viel ze en raakte ze gewond aan haar hoofd. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.