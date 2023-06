LIVE | Rusland zegt drones te hebben onderschept die op weg waren naar legerbasis Moskou

Oorlog OekraïneRusland heeft volgens de regionale gouverneur, Andrej Vorobyov, twee drones onderschept die op weg waren naar een militair warenhuis in Moskou. Het Russische ministerie van Defensie zei woensdag dat het een Oekraïense aanval met drie drones had afgeweerd. In de regio Donetsk wordt zwaar gevochten. En: in het door Rusland bezette gebied in het zuiden van Oekraïne hebben de overstromingen na de dambreuk begin juni volgens de Russen al aan 41 mensen het leven gekost. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.